Праздничный завал: за первые дни мая их Астрахани вывезли более 260 тонн мусора и наносного грунта

За четыре дня коммунальщики обнаружили почти 60 стихийных свалок. Начало месяца для городских коммунальщиков выдалось «плодотворным»: за четыре дня майских выходных сотрудниками МБУ «Чистый город» было ликвидировано 58 очагов несанкционированных свалок общим объемом 230 тонн.
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