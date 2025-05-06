Праздничный завал: за первые дни мая их Астрахани вывезли более 260 тонн мусора и наносного грунта

За четыре дня коммунальщики обнаружили почти 60 стихийных свалок. Начало месяца для городских коммунальщиков выдалось «плодотворным»: за четыре дня майских выходных сотрудниками МБУ «Чистый город» было ликвидировано 58 очагов несанкционированных свалок общим объемом 230 тонн.