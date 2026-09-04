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ТАСС

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В Непале три или четыре человека могут быть в районе, откуда спасли двух рабочих

В Непале три или четыре человека могут быть в районе, откуда спасли двух рабочих

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Спасенный из туннеля ГЭС в Непале на 10-й день поисковой операции после сильнейшего оползня на севере страны сообщил о местонахождении еще нескольких человек поблизости.

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