Десятки гастарбайтеров-нелегалов обнаружили на стройке во Владивостоке: сработал ОМОН

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября, ФедералПресс. Во Владивостоке полицейские совместно с сотрудниками ФСБ и Росгвардией провели рейд на стройке на улице Нейбута для проверки соблюдения миграционного законодательства.
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