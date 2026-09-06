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Русская весна

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Хегсет пригрозил ударить по всем иранским танкерам после атаки КСИР на корабли США

Хегсет пригрозил ударить по всем иранским танкерам после атаки КСИР на корабли США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на американский авианосец и эсминец, участвующие в морской блокаде Ирана.

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