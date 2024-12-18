Благодарим сотрудников Водоканала, КТТУ, которым пришлось в эти дни заниматься ликвидацией провалов на Московской! Работы шли круглосуточно.
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Благодарим сотрудников Водоканала, КТТУ, которым пришлось в эти дни заниматься ликвидацией провалов на Московской! Работы шли круглосуточно.