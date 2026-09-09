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Лучевников об уходе из «Ак Барса» в «Адмирал»: «Выйти из зоны комфорта нужно было. Засиделся в каком-то смысле, после 10 лет в Казани хотелось перезагрузиться»

Защитник «Адмирала» Константин Лучевников высказался о своем переходе в команду из «Ак Барса».  – Как прошла адаптация в новой команде? – Все отлично.

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