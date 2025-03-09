Царьград Фото: коллаж Царьград Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" озвучил вариант мира, который будет приемлем для нашей страны.
Никто не говорит об этом вслух: Что Россия должна требовать от Украины и Запада?
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Ну вот и сложился план «денаци- и де- еще чего- то там...) Украины! Итак: Берем себе то, что исторически наше и где живут наши, русские люди: Новороссию, Херсон, Одессу. Остальное отдаем американцам. Что, оставляем врага недобитым? -Не страшно! Без выхода к морю, этот жалкий огрызок для нас не опасен! А американцы быстренько высосут из Украины все, что представляет хоть какую- то ценность. В счет оплаты долга. И Украина скоро превратится в никому не нужный пустырь- что и было исторически: Гуляй- Поле. И слава богу! Только обязательно надо брать Одессу! Без этого наша победа не будет победой.
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12 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Полностью согласен с вами!
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12 час.
Валерий Мязин
Честно говоря о каких требований России к Украине может идти речь, то что исторически принадлежало России, должно без оговорок вернуться России.То что дали большевики как братскому народу, а он стал врагом, автоматически лишает бандеровцев пользоваться землями России, которые никогда украине не принадлежали.
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11 час.
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