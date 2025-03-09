SI

Sergey Ivanov

Ну вот и сложился план «денаци- и де- еще чего- то там...) Украины! Итак: Берем себе то, что исторически наше и где живут наши, русские люди: Новороссию, Херсон, Одессу. Остальное отдаем американцам. Что, оставляем врага недобитым? -Не страшно! Без выхода к морю, этот жалкий огрызок для нас не опасен! А американцы быстренько высосут из Украины все, что представляет хоть какую- то ценность. В счет оплаты долга. И Украина скоро превратится в никому не нужный пустырь- что и было исторически: Гуляй- Поле. И слава богу! Только обязательно надо брать Одессу! Без этого наша победа не будет победой.