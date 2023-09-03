Основные принципы советского образования: почему оно стало лучшим в мире?

Vasily Golov

выпускники Физтеха Константин Новоселов и Андрей Гейм за открытие и исследование графена.От имени США.Жерар Муру и Донна Стрикленд . Муру родился в Альбервиле, Франция, в 1944 году. В 1967 году он получил степень по физике в Университете Гренобля, а в 1973 году - степень доктора философии в Париже VI. После защиты докторской диссертации Муру поступил в Университет Рочестера в США, а затем в Мичиганский университет в Энн-Арборе,м. До 1991 года Стрикленд был научным сотрудником в Национальном исследовательском совете Канады, а затем провел год в Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора. В 1992 году она переехала в Центр передовых технологий Принстонского университета по фотонике и оптико-электронным материалам, а в 1997 году поступила на физический факультет Университета Ватерлоо.