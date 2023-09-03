Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков ко Дню знаний в своем Telegram-канале перечисляет преимущества советской системы образования.
Основные принципы советского образования: почему оно стало лучшим в мире?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Гинц
30 лет враги уничтожали россию-образование.медицина.наука...с помощью умных людей.а развели всех на деньги и демократию.просто и стыдно.
Ответить
1 д.
Vasily Golov
выпускники Физтеха Константин Новоселов и Андрей Гейм за открытие и исследование графена.От имени США.Жерар Муру и Донна Стрикленд . Муру родился в Альбервиле, Франция, в 1944 году. В 1967 году он получил степень по физике в Университете Гренобля, а в 1973 году - степень доктора философии в Париже VI. После защиты докторской диссертации Муру поступил в Университет Рочестера в США, а затем в Мичиганский университет в Энн-Арборе,м. До 1991 года Стрикленд был научным сотрудником в Национальном исследовательском совете Канады, а затем провел год в Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора. В 1992 году она переехала в Центр передовых технологий Принстонского университета по фотонике и оптико-электронным материалам, а в 1997 году поступила на физический факультет Университета Ватерлоо.
Ответить
1 д.
VG
Vasily Golov
не все лауреаты связали свои научные труды с экономикой.
Ответить
1 д.
Свежие комментарии