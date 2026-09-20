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Участники второго розыгрыша акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» получили призы

В Москве определены победители розыгрышей второго дня акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва» программы «Миллион призов».

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