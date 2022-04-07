Невероятный камбэк команды Федорова. Московские армейцы, уступая после двух периодов со счетом 0:2, забросили шесть безответных шайб в ворота питерцев в третьей двадцатиминутке

ХОККЕЙ. КХЛ. Кубок Гагарина. Конференция «Запад». ФиналЦСКА - СКА - 6:2 В третьем матче финальной серии произошел невероятный камбэк в исполнении московских армейцев, которых их питерские одноклубники методично дожимали на протяжении двух периодов.
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