Синоптик Вильфанд раскрыл причину непогоды в России

РИАМО - 28 ноя. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что к ураганному ветру на юге РФ, а также обильным осадкам в Москве, Подмосковье и других центральных регионах страны привел приход циклона.
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