В России сообщили о разработке вакцины против оспы обезьян

В России завершили исследование по разработке вакцины от оспы обезьян. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости.
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