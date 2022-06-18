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Магомед Адиев о вызове Исламхана в сборную: «Я всегда говорю: «Покажите, убедите меня в своей состоятельности и тут же получите вызов»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев высказал мнение об игре Абата Аймбетова и вызове Бауыржана Исламхана в сборную.

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