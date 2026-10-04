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Царьград

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В Самарской области отопление запустили в 855 домах и 447 школах

В Самарской области отопление запустили в 855 домах и 447 школах

Тепло начали подавать в 4 % жилого фонда региона, а также в 447 образовательных учреждениях и 484 объектах соцсферы, культуры и здравоохранения.

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