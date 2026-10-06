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Аргументы и Факты

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В Приморье двух подростков приговорили в сумме к 16,5 года за теракты

В Приморье двух подростков приговорили в сумме к 16,5 года за теракты

В Приморском крае двоих несовершеннолетних приговорили к 8 годам и 8,5 года лишения свободы за совершение терактов, сообщил Тихоокеанский флотский военный суд.

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