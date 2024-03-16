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Кубок Англии. 1/4 финала. «Ман Сити» против «Ньюкасла», «Вулвс» – «Ковентри», «МЮ» и «Ливерпуль» сыграют в воскресенье

 Также в субботу «Вулверхэмптон» будет противостоять «Ковентри».  В воскресенье состоятся матчи «Челси» – «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

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