Explosion Rocks Venezuela's Second-Largest Refinery More bad news for the global refining market broke late Tuesday when Venezuela's second-largest refinery halted operations after a fire erupted at the facility.
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