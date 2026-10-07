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Zero Hedge

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Explosion Rocks Venezuela's Second-Largest Refinery

Explosion Rocks Venezuela's Second-Largest Refinery More bad news for the global refining market broke late Tuesday when Venezuela's second-largest refinery halted operations after a fire erupted at the facility.

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