Мобильное приложение «Яндекс Еда» перестало работать в Москве и Петербурге. В этом убедился корреспондент «Газеты.
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