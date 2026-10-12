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Владимирские новости

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Житель Мурома накопил штрафов на 300 тысяч рублей и чуть не лишился из-за этого водительских прав

Житель Мурома накопил штрафов на 300 тысяч рублей и чуть не лишился из-за этого водительских прав

Мужчина накопил 298 штрафов на 300 тысяч рублей, чтобы избежать лишения водительских прав, он погасил всю задолженность и исполнительский сбор.

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