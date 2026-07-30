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Лакруа о «Челси»: «Это лучший клуб в мире, я горд стать его частью. После разговоров с Алонсо и партнерами по сборной я долго не думал»

Защитник Максанс Лакруа высказался о переходе в «Челси». «Синие» сегодня объявили о трансфере 26-летнего защитника из «Кристал Пэлас».

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