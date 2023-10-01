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Закон, порядок, государство

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Томские полицейские поддержали проведение Всероссийской недели дорожной безопасности

В ходе Всероссийской недели безопасности дорожного движения, сотрудники полиции Томской области организовали и провели комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

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