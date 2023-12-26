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  • Виген Егиазарян
    Если люди "оскорбляются" на то, что их совершенно не касается, на то, что происходит на закрытых для них вечеринках и...Сотрудников волго...
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    "...ГТРК тут не причем, это была частная вечеринка"... Которая состоялась,видимо, в далекой от нас стране Мурляндии, ...Сотрудников волго...
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Знаменитости, которые умерли в 2023-м, а вы, возможно, даже не подозревали об этом

Знаменитости, которые умерли в 2023-м, а вы, возможно, даже не подозревали об этом

Дотянулся проклятый 2023-й! фото: кадры из фильмовОни развлекали и утешали, воодушевляли и учили, влюбляли и поражали вас, владели вашими умами и душами и даже управляли вами.

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Комментарии
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Олег Орлов
Беленко тут лишний... Геростратов пруд пруди...
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15 час.
Гарий Щерба
А  ЗАЧЕМ  сюда  ПРЕДАТЕЛЯ  и  ИЗМЕННИКА РОДИНЫ  ВПАРИЛИ ,  списочек  ЛИБЕРАСТЫ  СОЗДАВАЛИ....??????
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10 час.
Ilya Biryukov
Вот это звёзды!
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10 час.

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