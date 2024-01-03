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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников сделал дубль в матче с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У Андрея 11 очков в последних 5 играх

Свечников сделал дубль в матче с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У Андрея 11 очков в последних 5 играх

Форвард «Каролины» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с клубом из Нью-Йорка (6:1).  В активе 23-летнего россиянина стало 23 (8+15) очка в 23 матчах в текущем сезоне.

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