В Верхней Салде начали судить бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Верхнесалдинский районный суд начал рассматривать уголовное дело бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ст.
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