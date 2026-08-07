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В Верхней Салде начали судить бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма»

В Верхней Салде начали судить бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма»

Верхнесалдинский районный суд начал рассматривать уголовное дело бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, которому предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере (ст.

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