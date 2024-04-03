В Ивановской области утвержден новый порядок предоставления грантов «Агростартап»

<p> Мера поддержки - предоставление грантов «Агростартап» крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством или переработкой сельскохозяйственной продукции, с 2024 года в регионе переведено в электронный вид.