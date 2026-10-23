Звездный форвард Леброн Джеймс набрал 17 очков в первом домашнем матче за «Филадельфию». «Сиксерс» победили «Кэвальерс» (114:106), отыграв 29 очков отставания и совершив самый крупный камбэк в своей истории в эпоху продвинутой статистики.
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