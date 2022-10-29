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Фотобульвар «Герои и подвиги» открыли на Центральной площади Ижевска

Фотобульвар «Герои и подвиги» открыли на Центральной площади Ижевска

На стендах размещены старые фотографии героев Великой Отечественной войны и цифровые фото героев специальной военной операции, в том числе уроженцы Удмуртии: Александр Ефимов, Егор Лебедев, Александр Мокеев, Василий Тынный, Вадим Шарафетдинов.

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