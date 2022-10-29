Фотобульвар «Герои и подвиги» открыли на Центральной площади Ижевска

На стендах размещены старые фотографии героев Великой Отечественной войны и цифровые фото героев специальной военной операции, в том числе уроженцы Удмуртии: Александр Ефимов, Егор Лебедев, Александр Мокеев, Василий Тынный, Вадим Шарафетдинов.
На стендах размещены старые фотографии героев Великой Отечественной войны и цифровые фото героев специальной военной операции, в том числе уроженцы Удмуртии: Александр Ефимов, Егор Лебедев, Александр Мокеев, Василий Тынный, Вадим Шарафетдинов.
Свежие комментарии