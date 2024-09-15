Экипажи МиГ-31БМ выполнили истребительно-авиационное прикрытие корабельной ударной группы в рамках СКШУ «Океан-2024»

Получив координаты от расчетов радиотехнических подразделений, экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили взлет с одного из аэродромов, вышли в заданный район и самостоятельно выполнили классификацию цели, после чего произвели по ней тактические пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.