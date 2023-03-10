Полянский заявил, что голосование в СБ ООН по "Северным потокам" состоится в конце марта

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, голосование по резолюции о международном расследовании диверсий на "Северных потоках" пройдет в Совете Безопасности организации, предположительно, в конце марта.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, голосование по резолюции о международном расследовании диверсий на "Северных потоках" пройдет в Совете Безопасности организации, предположительно, в конце марта.
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