Российским школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить число детей мигрантов в группах и классах.
Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
В первых , а тем более в последующих ,учеников не владеющим русским языком не должно быть , от слова совсем.
Ответить
2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Кравцов, это полная бездарность и некомпетентность! Как можно научить человекообразных обезьян в зоопарке говорить? Кравцов точно знает как из средневековекового сделать современного, а может наоборот! Этот "парикмахер" только деньги стрежет из бюджета, увеличивая недоросль как и сам! "Эффективный" бл... менагер епт!
Ответить
56 мин.
Валентина смольникова
Поддерживаю.
Ответить
47 мин.
Свежие комментарии