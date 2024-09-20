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Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов

Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов

Российским школам и организациям дошкольного образования предлагают ограничить число детей мигрантов в группах и классах.

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Комментарии
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ШКИПЕР
В первых , а тем более в последующих ,учеников не владеющим русским языком не должно быть , от слова совсем.
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2 час.
МП
Михаил Пантюхин
Кравцов, это полная бездарность и некомпетентность! Как можно научить человекообразных обезьян в зоопарке говорить? Кравцов точно знает как из средневековекового сделать современного, а может наоборот! Этот &quot;парикмахер&quot; только деньги стрежет из бюджета, увеличивая недоросль как и сам! &quot;Эффективный&quot; бл... менагер епт!
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56 мин.
Валентина смольникова
Поддерживаю.
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47 мин.

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