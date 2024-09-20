Минпросвещения обратилось к школам России по поводу количества детей мигрантов

В первых , а тем более в последующих ,учеников не владеющим русским языком не должно быть , от слова совсем.

МП

Михаил Пантюхин

Кравцов, это полная бездарность и некомпетентность! Как можно научить человекообразных обезьян в зоопарке говорить? Кравцов точно знает как из средневековекового сделать современного, а может наоборот! Этот "парикмахер" только деньги стрежет из бюджета, увеличивая недоросль как и сам! "Эффективный" бл... менагер епт!