Пора снова спасать Нью-Йорк: На PS5 состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2 Этот день нако...

Пора снова спасать Нью-Йорк: На PS5 состоялся релиз Marvel's Spider-Man 2Этот день наконец настал! После долгих лет ожидания владельцы PlayStation 5 наконец-то могут насладиться новой игрой от студии Insomniac – долгожданным Marvel’s Spider-Man 2.