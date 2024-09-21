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Политика как она есть

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Премьер Ливана обвинил Израиль в ведении многоплановой войны против его страны

Премьер Ливана обвинил Израиль в ведении многоплановой войны против его страны

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обвинил Израиль в ведении многоплановой войны против его страны и потребовал принятия международных законов, которые бы запрещали использование гражданских средств связи для убийства людей.

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