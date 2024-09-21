Премьер Ливана обвинил Израиль в ведении многоплановой войны против его страны

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати обвинил Израиль в ведении многоплановой войны против его страны и потребовал принятия международных законов, которые бы запрещали использование гражданских средств связи для убийства людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии