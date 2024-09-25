Из Сочи через СВО в СИЗО главарем мэрии: за что задержан Алексей Копайгородский

Инсайдеры «ФедералПресс» не только первыми говорили о том, что Алексей Копайгородский отправился в зону проведения спецоперации, но и подчеркивали – в отношении экс-мэра Сочи возбуждено уголовное дело, и поездка в новые регионы России не спасет от преследования.