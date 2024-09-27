В Турции опровергли заявление греческой газеты о передаче США С-400

Власти Турции пока не отказывались от комплексов ПВО С-400 ради заключения сделки с США на покупку истребителей F-35, заявил источник в министерстве обороны Турции 26 сентября, опровергая сообщения в Греческих СМИ, передает телеканал TRT.
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