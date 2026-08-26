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Регион 29

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Минстрой России объявил конкурс «Городские интонации» для авторов инициатив по благоустройству

Конкурс объединяет жителей, сообщества, НКО, бизнес, медиа и творческие команды, которые уже реализовали проекты по развитию городской среды, вовлечению жителей, сохранению культурного наследия и развитию локальных сообществ.

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