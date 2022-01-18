Около 2 тысяч школьников Уссурийска будут сдавать ГИА в этом году

В этом году ГИА сдадут почти 2 тысячи уссурийских девятиклассников. Ребятам предстоит выдержать четыре экзамена: два обязательных — по русскому языку и математике, и по двум предметам на выбор, сообщили ИА UssurMedia в администрации УГО.