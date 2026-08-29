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Электроды для сварки алюминия — какие выбрать и где купить в Москве

Электроды для сварки алюминия — какие выбрать и где купить в Москве

Сварка алюминия требует особого подхода из-за специфических свойств этого металла — высокой теплопроводности, склонности к образованию оксидной пленки и чувствительности к перегреву.

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