Стала известна судьба импортных яиц

Импортные яйца не попали в российские торговые сети. В основном их направили на переработку, где продукцию могут использовать на производстве либо для изготовления различных товаров, например, в кондитерской промышленности.
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