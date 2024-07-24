Итальянская группа UniCredit представила планы по сокращению бизнеса в России

Итальянская группа UniCredit планирует до 2025 года значительно сократить свой бизнес в России: трансграничная экспозиция должна сократиться почти до нуля, международные платежи составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты за вычетом резервов – менее 1 млрд евро, а вклады – менее 2 млрд евро, следует из презентации группы.