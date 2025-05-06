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Театр абсурда

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Израильский адвокат призвал «убирать нацистов от власти» на Украине

Израильский адвокат призвал «убирать нацистов от власти» на Украине

Политнавигатор До тех пор, пока на Украине не «уберут нацистов от власти», никакого просвета ожидать не стоит.

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