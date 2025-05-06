Израильский адвокат призвал «убирать нацистов от власти» на Украине

Политнавигатор До тех пор, пока на Украине не «уберут нацистов от власти», никакого просвета ожидать не стоит.
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