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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» за 5 млн евро подписал НГессана из «Сент-Этьена». Форвард проведет первую часть сезона в аренде в «Бресте»

Нападающий Джильян Н´Гессан стал футболистом « Ливерпуля ». Английский клуб приобрел 18-летнего форварда у « Сент-Этьена » примерно за 5 миллионов евро .

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