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Сверхчистую медь для микроэлектроники теперь выпускают в России — чистота составляет 99,99%

Сверхчистую медь для микроэлектроники теперь выпускают в России — чистота составляет 99,99%

Мощность — 150 тыс. тонн в год В Забайкальском крае 2 сентября начал работу новый гидрометаллургический завод ГМК «Удокан».

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