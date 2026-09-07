Унижение Мерца: АдГ громит ХДС и хочет вернуть отношения с Россией

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт набрала 43,8% голосов, даже немного превысив прогнозы ведущих социологических агентств ФРГ и улучшив результат выборов 2021 года на 23%.