Шиншилла – пушистый питомец в доме

Шиншиллы – это удивительные экзотические грызуны с нежнейшим мехом и ярким характером. Эти ночные создания родом из Анд Южной Америки требуют к себе особого внимания и понимания их природных потребностей.
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