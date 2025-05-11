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Шиншилла – пушистый питомец в доме

Шиншиллы – это удивительные экзотические грызуны с нежнейшим мехом и ярким характером. Эти ночные создания родом из Анд Южной Америки требуют к себе особого внимания и понимания их природных потребностей.

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