"Известия": в Россию проник устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза

В России начал циркулировать опасный возбудитель туберкулеза. Об этом со ссылкой на исследование европейских ученых сообщает газета «Известия».
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