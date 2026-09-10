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Новости Липецка

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Липчанина оштрафовали на 120 тысяч за ложный донос на таксиста

Липчанин пытался избежать оплаты за поездку в такси, а после обвинения водителя в хищении телефона был оштрафован на 120 тысяч рублей за ложный донос.

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