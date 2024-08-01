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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капранова о словах Винер про преемницу на посту главы ВФХГ: «Если мне это доверят, то для меня это большая честь»

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер назвала Ольгу Капранову возможной преемницей на своем посту.

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