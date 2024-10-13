Как справиться с негативными эмоциями: советы психолога

Негативными мы называем эмоции, которые доставляют нам дискомфорт — это может быть грусть, тревога, злость, зависть, обида и подобные чувства, испытывать которые неприятно самому или неловко перед кем-либо.
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