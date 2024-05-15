Braid, Anniversary Edition получила отличные оценки международной прессы Braid, Anniversary Edition...

Braid, Anniversary Edition получила отличные оценки международной прессыBraid, Anniversary Edition была встречена международной прессой с отличными оценками, подтверждая качество ремастера проекта Джонатана Блоу, который с точки зрения механики и идей представляет собой все еще актуальный опыт.
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