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Генич в прямом эфире «Матч ТВ» назвал «Реал» гадами после победного гола на 90+1-й минуте

Генич в прямом эфире «Матч ТВ» назвал «Реал» гадами после победного гола на 90+1-й минуте

Известный футбольный комментатор Константин Генич в прямом эфире «Матч ТВ» назвал «Реал» гадами после победного гола на 90+1-й минуте в гостевой игре 6-го тура чемпионата Испании с «Эльче».

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